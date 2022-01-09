تضم قائمة المناطق الأثرية المصرية الموجودة في منظمة الإيسيسكو "الدير الأحمر بسوهاج - مقياس النيل بالروضة- ومدينتي القصر وجبانة البجوات بمحافظة الوادي الجديد" بالإضافة إلى أنه مؤخراً تم إدراج ٣ مناطق أثرية في مصر ضمن هذه القائمة وهم "قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير ومدينة شالي بواحة سيوة، وذلك بعد عمليات الترميم الشاملة التي نُفذت في هذه المناطق، وبالفعل تم افتتاحهم للزيارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو..”الإيسيسكو” تضم الدير الأحمر بسوهاج ومقياس النيل بالروضة ومدينتي القصر وجبانة البجوات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.