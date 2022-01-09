نستعرض أبرز النجوم الذين شاركوا في فعاليات منتدى شباب العالم السابقة

تستمر الاستعدادات الخاصة بفعاليات منتدى شباب العالم في دورته الرابعة المنعقدة في الفترة من 10 يناير إلى 13 يناير.

وقبل بدء فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، نرصد لكم في التقرير التالي أبرز النجوم الذين شاركوا في فعاليات الدورات الثلاثة السابقة.

شارك الملحن عمرو مصطفى فى منتدى شباب العالم الذى أقيم فى شرم الشيخ عام 2017، وفي نفس العام كان الفنان الشاب خالد ضيف حفل الختام، وقدم الأغنية الرسمية للمنتدى التي لحنها الأول، وكتب كلماتها الشاعر الغنائي خالد تاج الدين.

وفي عام 2018، شارك الفنان المغربي أمين التمري، الملقب بـ "أمينوكس"، بفيديو كليب الأغنية الرسمية لـ''منتدى شباب العالم''، التي حملت عنوان "من كل مكان"، بجانب الفنانة المصرية كارمن سليمان، والملحن والموزع الإماراتي عادل عبد الرحيم.

ومثل الفنان أمينوكس، المغرب في الدورة الثانية من المنتدى العالمي الخاص بالشباب بمصر، إلى جانب مجموعة من الأسماء المعروفة في الساحة الفنية المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم.

وبهذا الخصوص عبر "أمينوكس" عن سروره بهذه المشاركة قائلا: "أنا سعيد لكوني أول مرة بمصر، في أول تجربة عربية تجمعني بفنانين شباب من العالم، ولكوني ممثل المغرب بهذه التظاهرة الفنية والثقافية الكبرى".

وأضاف: "هذا تقدير للفن المغربي الذي استطاع أن يبصم على تواجد كبير بالعالم العربي، وأتمنى أن تكون هذه التجربة هي بوابتي للانتشار بالشرق الأوسط عبر هذا العمل الضخم، الذي عرف مشاركة سبعة فنانين من ألمع النجوم، وآخر تقنيات التصوير والإخراج، بالإضافة لأكثر من مائة شخص صوروا معنا الكليب بمطار شرم الشيخ الدولي".

وفي الدورة الثانية للمنتدى عام 2018، حرصت شيرين عبد الوهاب على مساندة زوجها السابق حسام حبيب خلال غنائه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفل الختام والذي أقيم أمس، السبت، وألغت جميع ارتباطاتها الفنية من أجل التواجد معه في شرم الشيخ.

وفي الدورة الثالثة للمنتدى عام 2019، شارك النجم أحمد حلمي في تقديم حفل افتتاح منتدى شباب العالم، كونه من النجوم الذين يمتلكون شعبية كبيرة لدى الشباب وقدم أعمالا كوميدية ودرامية تعكس قضايا اجتماعية شبابية.

انهار أحمد حلمى من البكاء الشديد وذلك عند حديثه عن الإنسانية، خلال كلمته فى منتدى شباب العالم.

اعتمد القائمون على منتدى الشباب على اختيار وجوه جديدة للمشاركة في أغنية حفل الافتتاح تميزوا باختلاف الأشكال والأصوات واللغات.

وقدمت الأغنية مصر بحضاراتها المختلفة بين العربية والإسلامية والفرعونية والمتوسطية والأفريقية واليونانية والرومانية والقبطية.

وعلى هامش الفعاليات، قدمت ماريتا الحلاني أغنية “بشرة خير” للفنان حسين الجسمي وسط حضور كبير لشباب من جميع أنحاء العالم، الذين رفعوا أعلام بلادهم ورفرف العلم اللبناني بجانب العلم المصري.

كما قدمت الفنانة التونسية غالية بن علي فقرة غنائية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثالثة.

وأبهرت غالية بن علي الحاضرين بمختلف جنسياتهم من شباب العالم بقوة صوتها الذي هز جدران المسرح وسط تفاعل كبير من الشباب.