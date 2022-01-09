شاهد.. زوج أصالة يتغزل فيها عبر حسابه “إنستجرام”

تغزل الشاعر فائق حسن فى زوجته الفنانة أصالة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بعد أن أهدته إحدى أغانيها بمناسبة عيد زواجهما. وقال فائق حسن، زوج الفنانة أصالة : “أجمل خروج عن النص وكأن صوتك هو القصيدة”. وترد أصالة على زوجها فائق حسن : “أنا غنّيتها ألك كنت معي كلّك شغلت كلّ الأدوار بأبي وبأخي وابني الحنون وحبيب روحي والسند يا فايق أنت أجمل هديّه بحياتي وفرحة الدّنيي كلّها شفتها معك، أقلّ شي لمّا غنّي لك عبّر لك بإعجاز”.

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