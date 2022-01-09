بعد حريق منزلها.. سهير رمزي تكشف عن السبب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض منزل الفنانة سهير رمزي لحريق بسيط صباح اليوم بسبب بعض الأجهزة الكهربائية.

وعبر حسابها على “إنستجرام” نشرت سهير رمزي مقطع فيديو يوضح آثار الحريق في منزلها وعلقت عليه تطمئن الجمهور “الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل ،حريق بالمنزل اليوم صباحا.

وأكدت الفنانة سهير رمزي أن سبب الواقعة يعود إلى حريق في سلك المدفأة الموجودة بداخل برجولة على حوض السباحة في الدور الأرضي مما تسبب في اشتعال النيران في الستائر والأثاث ولكن تمكن المساعدين في المنزل من إخماد الحريق.

وأضافت سهير رمزي أنها لم تشعر بالحريق وإنما كانت تتواجد في الدور العلوي وعندما استيقظت من نومها فوجئت بوقوع الحريق وهي بخير الآن.

وتابعت: الخسائر في الأثاث فقط، لا توجد اي خسائر بشرية. الحمد لله، واطمئن جمهوري. أنا بخير والحمد لله انها جت علي أد كده.

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من ناحية أخرى تعود الفنانة سهير رمزي بعد غياب سنوات طويلة إلى التمثيل من خلال مسلسل “القاتل الذي أحبني” مع الفنان هاني رمزي.

وتحدثت سهير رمزي عن شخصيتها في المسلسل وعودتها للتمثيل، وقالت في لقاء مع mbctrending، إن الموضوع الذي يناقشه المسلسل جميل وجديد عليها لم تقدمه من قبل، معبرة عن سعادتها بفريق العمل وأجواء التصوير خاصة بعد غيابها لفترة.

وعن سر اختيارها لهذا العمل، أوضحت سهير رمزي أن كل الأعمال التي عرضت عليها لم تكن مناسبة، لكن مسلسل “القاتل الذي أحبني” موضوعه الأساسي أن المرأة عندما تكبر إذا اهتمت بنفسها ستظل كما هي لأن الإنسان يكبر في العمر لكن الشكل والروح تظل كما هي، وهذه الرسالة التي توصلها من خلال شخصية “أحلام”.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في المسلسل نخبة من النجوم من بينهم محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبدالله، لقاء سويدان وغيرهم نخبة من الفنانين ومن إخراج عمرو عابدين.

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