بعد إصابتها بـ”أوميكرون”.. نجلاء بدر تحذر وتكشف عن الأعراض

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن إصابتها بفيروس كورونا أوميكرون المستجد وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت نجلاء بدر: “أنا جالي كورونا أوميكرون علشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول”.

وحذرت نجلاء متابعيها: “للمعلومة بس أوميكرون مش بيبان بالبي سي أر بيان بالرابيت تيست بس يالا بالشفاء لكل اللي عمل بي سي ار وطلع نيجاتيف”.

وعن أعراض المتحور الجديد، قالت: “أول أعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي شكشكة في الزو أو الودن و خمول ونوم وكده أنت شرفت كورونا اوميكرون مبروك يا روحي”.

من ناحية أخرى، حققت الفنانة نجلاء بدر نجاحا كبيرا من خلال حكاية “ويبقى الأثر” من مسلسل “إلا أنا”.

وحكاية “ويبقى الأثر” سيناريو وحوار أماني التونسي وإخراج أحمد يسري وبطولة نجلاء بدر ومصطفى درويش وإيناس كامل وكريم كوجاك وإلهام عبد البديع ومحمد التاجي ولطفي لبيب، وتناقش فكرة الاثر الإيجابي أو السلبي الذي يتركه الشخص وكيف يؤثر على الآخرين، وفكرة الأمان بالنسبة للأسرة.

ومسلسل “إلا أنا” فكرة يسرى الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC وتكون من 8 حكايات، كل حكاية تتكون من 10 حلقات وقام بطولتها نجمة ومخرج مختلف، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة المصرية.

اقرأ ايضا

مفيد فوزي: عمرو دياب مجرد مطرب بعضلات ولا صوت له.. وأنغام مطربة مصر الأولى (فيديو)

بسبب هيفاء وهبي.. حمدي الميرغني يتخلف عن وداع حماه والمشاركة في جنازته (صور)

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بعد تكريم إلهام شاهين بجامعة عين شمس: سقطة كبيرة لن تغتفر

مجهولون يتعرضون لنجوم مسلسل “الحلم” ويسرقون المعدات والمخرج يستغيث بوزير الداخلية

اَيتن عامر عن أزمتها مع ريهام حجاج: وصلت للمحاكم ومش هسيب حقي (فيديو)

أول تعليق من إلهام شاهين على انتقادات صلاتها بدون حجاب في جنازة مها أبو عوف (فيديو)