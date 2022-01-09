شارك مصفف الشعر أنس دياب فيديو جديد برفقة المطرب المعتزل أدهم نابلسى عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع “إنستجرام”،وعلق على الفيديو :"حبيب القلب الزلمة القلوى .. الله يثبتك يا أصيل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. أحدث ظهور لـ أدهم نابلسي بعد اعتزاله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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