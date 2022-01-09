“أعظم رجل في الدنيا”.. أول تعليق من ابنة محمد الأمين بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والإتجار بالبشر

ابو ظبي - احمد الجزار - دعمت منى ابنة رجل الأعمال محمد الأمين؛ والدها، بعد اتهامه بالاتجار في البشر، والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور، داعية الله أن يجعل الأعمال الخيرية؛ التي كان يقدمها الأمين في ميزان حسناته، وأن يمر من هذه الأزمة بسلام.

وكتبت ابنة محمد الأمين منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: أعظم راجل في الدنيا بابا، ربنا يحفظك لينا ولأحفادك ولكل الناس اللي بتحبك، ويجعل الخير اللي بتعمله في ميزان حسناتك.

كانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة، في العاشر من ديسمبر الماضي، بشأن ما نُشر بإحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من هتك عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها الأمين ببني سويف.

تجديد حبس محمد الأمين 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، الأحد، تجديد حبس محمد الأمين، رجل الأعمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما في بني سويف.

اتهام رجل الأعمال محمد الأمين بهتك أعراض الفتيات

وتولت النيابة العامة التحقيقات، وعلى أثره قررت نيابة القاهرة الكلية، حبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في البشر، والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام.

ويُعد رجل الأعمال محمد الأمين واحدًا من أهم رجال الأعمال بمصر، حيث اقتحم سوق الإعلام بشكل مُبكر، فهو مالك قناة سي بي سي؛ التي أطلقها عام 2011، ثم أسس بعدها عدة قنوات، لكنه باع حصصه في مجموعة القنوات إلى شركات أخرى.

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