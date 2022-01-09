أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، اليوم الأحد، إن الحالة الصحية للفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة "مستقرة، بعد أن أثبتت التحاليل الطبية إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف “زكي” - في تصريحات له اليوم - أن الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة مستقرة، ويحظى برعاية طبية فائقة، مضيفًا أن النقابة تتابع حالته بشكل مستمر مع الأطباء المتابعين لحالته داخل مستشفى العزل بالعجوزة.

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة شارك مؤخرا في مسلسل "موضوع عائلي"، والذي يقوم ببطولته كل من ماجد الكدواني ومحمد شاهين ورنا رئيس وإخراج أحمد الجندى.

كان الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قد انتهى من تصوير مشاهده في الفيلم الجديد "أهل الكهف"، الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، ويتناول قصة "أهل الكهف"، التي تم ذكرها في القرآن الكريم.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمروعبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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