بسمة وهبة تعلن إصابتها بـ”أوميكرون”: سنتين بهرب لكن الحذر لا يمنع القدر

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بمتحور أوميكرون الجديد، حيث تخضع حاليًا للعزل المنزلي لتلقي بروتوكول العلاج الخاص بها، الموضوع من قبل وزارة الصحة المصرية مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تمر من هذه الأزمة.

وكتبت بسمة وهبة منشورًا، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قائلة: سنتين بهرب وأجري واستخبى من الفيروس الملعون، لكن الحذر لا يمنع القدر، أصبت بأوميكرون، والحمد لله على كل حال يارب أعنا.

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نجلاء بدر تعلن إصابتها بالمتحور الجديد

كانت أعلنت الفنانة نجلاء بدر أيضًا إصابتها بمتحور أوميكرون الجديد، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتبت نجلاء بدر منشورًا، عرب حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: أنا جال كورونا أوميكرون، عشان قابلت ناس إلي عندها دور البرد العادي، اللي ماشي في البلد، اليومين دول.

وحذرت نجلاء متابعيها: “للمعلومة بس أوميكرون مش بيبان بالبي سي أر بيان بالرابيت تيست بس يالا بالشفاء لكل اللي عمل بي سي ار وطلع نيجاتيف”.

وعن أعراض المتحور الجديد، قالت: “أول أعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي شكشكة في الزو أو الودن و خمول ونوم وكده أنت شرفت كورونا اوميكرون مبروك يا روحي”.

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