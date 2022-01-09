بعد 34 سنة من عرضه .. اكتشاف خطأ فادح لا يغتفر في فيلم التعويذة؟

الرياض - محمد الاطلسي - يعد فيلم "التعويذة" من أهم أفلام الرعب في السينما المصرية على مدار تاريخها ومن أهم الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا منذ عرضها عام 1987 وحتى الآن.

الفيلم يجمع عمالقة الفن مثل محمود ياسين وتحية كاريوكا ويسرا وعبلة كامل وغيرهم، وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وحتى الآن بعد مرور 34 عاما إلا أن الفيلم تضمن بعض الأخطاء التي ربما أفقدت المشاهدين متعة المشاهدة.

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ويظهر هذا الخطأ في أحد المشاهد التي تجمع محمود ياسين وعبلة كامل ومروة الخطيب إذ نلاحظ ظهور الميكروفون بوضوح في أعلى الشاشة.

يتناول الفيلم قصة عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنهما ووالدة الزوج وأختيه، وجميعهم مقيمين بمنزل العائلة القديم، يعرض أحد رجال الأعمال عليهم شراء البيت فيرفض الابناء، لتبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة في الحدوث بالبيت، فالأثاث يحترق من تلقاء نفسه والحمام يقطر بالدماء، وتتصاعد الأحداث.