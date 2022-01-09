أكدت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بفيروس كورونا متحور "أوميكرون". وأعلنت " وهبة" إصابتها بالمتحور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" وذلك رغم اتخاذها كل الإجراءات التي يمكن أن تمنع إصابتها بالفيروس. وكتبت الإعامية المصرية عبر إنستجرام: "سنين بهرب واجري واستخبي من الفيروس الملعون ولكن الحذر لا يمنع القدر، أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يارب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسمة وهبة تعلن إصابتها بـ أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.