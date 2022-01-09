عرض الحلقة الثانية من مسلسل ”نصيبي وقسمتك” حكاية ”اعمل نفسك ميت”.. الليلة

عرض مساء أمس السبت مسلسل “نصيبي وقسمتك” أولى حلقات حكاية “اعمل نفسك ميت” مساء وعرضت الحلقة على قناة ON وذلك في تمام الثامنة مساء.

الحلقة الثانية

وتُعرض الحلقة الثانية من مسلسل نصيبي وقسمتك اليوم الأحد 9 يناير، ويمكن متابعتها عبر قناة ON وذلك في تمام الثامنة مساء.

الأبطال

وأبطال الحكاية السابعة من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع والتي تحمل اسم "اعمل نفسك ميت" الفنانة مى سليم، حازم سمير، ميدو عادل، ليلى حسين، إيهاب فهمى، محمد مهران، ريهام نبيل، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

القناة الناقلة

وتعرض حكاية اعمل نفسك ميت عبر قناة ON وذلك في تمام الثامنة مساءً، وحلقاتها ممتدة من السبت للأربعاء والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة الثانية صباحا أما الإعادة الثانية فستكون في تمام الواحدة ظهرًا، والعرض الأول عبر قناة أون دراما سيكون في تمام الساعة العاشرة والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا أما الإعادة الثانية فستكون في العاشرة صباحًا والإعادة الثالثة في الرابعة عصرًا كما تُعرض الحكاية كذلك على منصة «Watch It».

مسلسل نصيبي وقسمتك

وانطلق عرض الموسم الرابع من مسلسل “نصيبى وقسمتك” في نوفمبر الماضي على قناة ON، وذلك بعرض الحكاية الأولى التي تحمل اسم "النظارة البيضا" بطولة أمير المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، بسنت النبراوي، وسماء إبراهيم وإخراج عصام نصار.

وقدم الفنان المصري العالمي الشاب أمير المصري دورًا مختلفا يدخله إلى الدراما التليفزيونية بقوة كبيرة من خلال حكاية النظارة البيضاء بمسلسل نصيبي وقسمتك، حيث قدم أمير المصري في المسلسل بشخصية دكتور جامعي يُدعى فخر، والذي يواجه بعض الصعوبات الاجتماعية خاصة مع أهله الذين لا يهتمون بالتعليم على عكسه تماما وهو ما يتسبب له في مشكلات كبيرة في التعامل نظرا للفجوة الفكرية.

وفي نفس السياق تم عرض الحدوتة الثانية والتي تحمل اسم “غرام بانتظام” بعدها وكانت من بطولة شريف سلامة ويشارك فيها رحمة حسن، نانسي صلاح، محمد لطفي شاهين، لؤي عمران، مها سلامة، محمد مرزبان وإخراج رامي رزق الله، والثالثة حملت اسم أوضة وصالة، والرابعة حلوة اللقطة.