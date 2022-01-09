عبدالله رشدي عن رقص “مُعلمة المنصورة”: “ما قامت به عمل دنيء خانت به ثقة زوجها”

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الداعية الإسلامي، عبد الله رشدي، عن رأيه في قضية آية يوسف الشهير بـ«معلمة المنصورة»، واصفا رقصها على أحد المراكب النيلية خلال رحلة مدرسية بالسلوك «مُشين»، ومطالبًا بمعاقبتها.

قال عبد الله رشدي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ما قامت به معلمة المنصورة عملٌ دنيء وسلوكٌ مُشينٌ، خانتْ به ثقةَ زوجِها وأشانتْ به سيرةَ أبنائها وجاهرت فيه بمعصيةِ ربِّها، مِثْلُ هذه النماذجِ لابدَّ من مُعاقبَتِها، نرجو أن يتوب الله عليها ولها كلُّ الدَّعمِ إن تابت، ولكن كما وضحنا سابقاً فالتوبة من الذنبِ لا تمنعُ العقوبة».

وأضاف الداعية الإسلامي: «الواجب على الإنسانِ ألا يعصيَ اللهَ، وإن عصاه ألا يُجاهِر بمعصيتِه، أما من يُجاهِرُ بفعلِه ويجعلُه متاحاً للرأي العام فعليه أن يتحمل عواقب فعلِه.. وأما أولئك الذين يعتبرون ما فعلتْه المُعلِّمَةُ سلوكاً مقبولاً فأولئك ثلةٌ من الخلقِ قد انتكسَتْ فِطَرُهم وتلوَّثَتْ بالفسادِ قلوبُهم».

أما عن الڤيديو وتصويرِه وتداولِه ومشاهدتِه، فأوضح عبد الله رشدي «كلُّ ذلك لا يجوز، تذكروا أنها أمٌّ لها أولادٌ ولا يسوغ بحالٍ أن يعيش أبناؤها في جوٍّ من الضغط النفسي المؤذي، فاتقوا الله ومن كان لديه الڤيديو فلْيَمسَحْه».

اقرأ أيضا

بعد رفدها وطلاقها.. توفير وظيفة جديدة لـ”معلمة المنصورة” ومقاضاة ناشر الفيديو

هيدي كرم تدعم “معلمة المنصورة” وتهاجم منتقديها: “دمرتوها وخليتوها عاوزة تنتحر” (فيديو)

وصلة رقص ثمنها طلاق ووقف عن العمل.. القصة الكاملة لمعلمة المنصورة (فيديو)

مبروك عطية يكشف عن رأيه فيما فعلته “مُعلمة المنصورة” ويوجه لها رسالة (فيديو)