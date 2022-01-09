ابنة عبدالرحمن أبو زهرة تكشف عن إصابة والدها بفيروس كورونا وتعلق على حالته

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت سحر أبو زهرة ابنة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت سحر أبو زهرة صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت قائلة: “بابا إيجابي كورونا ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100٪؜”.

وأضافت: “أكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعًا بإذن الله لأنه حصل على ٣ جرع التطعيم. أسألكم الدعاء له بالشفاء”.

يذكر أن آخر إعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي أهل الكهف والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.

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