وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي الإعلامي وائل الإبراشي، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا. ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان وصلاة الجنازة أو إقامة العزاء.. وغاب الإعلامي وائل الإبراشي عن الساحة الإعلامية؛ منذ ما يقرب من عام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل تحت ملاحظة الأطباء. وفي وقت سابق، كشفت مصادر، أن الإبراشي يتابع العلاج في مستشفى تابع لجهة حكومية منذ شهور، وأنه بصحة جيدة ومستقرة لكن يخشي تداعيات وتطورات الفيروس. وأكدت المصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي يتابع مع إشراف طبي كامل؛ خوفًا من تدهور حالته الصحية.

وأوضحت المصادر أن الإبراشي كان يستكمل علاجه من التليف الرئوي، وأن الأمر قد يستغرق فترة كبيرة للعلاج، ويتلقى كورس علاجيًا مكثفًا.

وكانت بداية رحلة معاناة الإعلامي وائل الإبراشي مع المرض عندما أعلن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ديسمبر الماضي، قائلا: منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك ليّ إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

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