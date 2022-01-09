تفاصيل مقلقة: زوجة خالد مقداد تثير قلق الجمهور بعد الكشف عن مرضها.. ومفاجأة غير متوقعة من زوجها ( اتفرج الفيديو )

الرياض - محمد الاطلسي - طُرح فيديو جديد لعائلة مؤسس قناة طيور الجنة ​خالد مقداد، يظهر مرض زوجته السيدة مروة حماد، وشراءه هاتفاً جديداً لها كي يصالحها، بسبب خلافه معها، وفقا لما قاله بطريقة طريفة. أما عصومي فقد فاجأ شقيقيه اياد وجاد بـ"بلايستيشان".

وكان نشر كل من نجم طيور الجنة اليوتيوبر الوليد مقداد وزوجته نور مقداد، صورة له وهو مستلقي على الكنبة ومغطى بالبطانية، وتبدو عليه علامات المرض، ويبدو من الصورة التي نشرتها نور ان الوليد قد اصيب بالرشح او البرد او الانفلونزا، وعليه ان يستريح وان يتدفأ ويشرب سوائل ساخنة حتى يتحسن، كما ان زوجته نور تهتم به وحضرت له الحساء.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن