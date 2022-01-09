المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي وائل الإبراشي

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ قليل، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والذي وافته المنية مساء اليوم الأحد بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الإبراشي، والذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة".

وتابع البيان: "تتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء صالح أعماله، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وتوفي، الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد صراع طويل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن حسن الإبراشي ابن شقيق الإعلامي الراحل وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله عمي الاعلامي وائل الابراشي في ذمة الله ارجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".