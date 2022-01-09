“نقابة الممثلين” تناشد شركات الإنتاج بتوخي الحذر من انتشار الفيروس وإلزام جميع العاملين بـ”اللقاح”

ابو ظبي - احمد الجزار - ناشدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي جميع الجهات لتوخي الحذر بسبب فيروس كورونا، وتفشيه بكثرة خلال الفترة الحالية، وأيضًا متحوراته.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيانها: تناشد نقابة المهن التمثيلية جميع جهات الإنتاج توخي الحذر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 ومتحوراته، بالتأكيد على اتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني.

وأضاف البيان: مع ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية، عاشت مصر سالمة، تحيا مصر.

وبدأ مؤخرًا عدد كبير من المسلسل المقرر عرضها ضمن السباق الرمضاني المقبل، حيث بدأ المنتج جمال العدل تصوير ثلاثة مسلسلات للنجوم يسرا ونيللي كريم وريهام حجاج، كما انطلق تصوير محمد رمضان والجزء الثالث من الاختيار والجزء السادس من الكبير أوي.

أيضا انطلق اليوم الأحد مسلسل النجم هاني سلامة “ملف سري”.

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