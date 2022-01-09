رفضت عروض زواج من مليارديرات.. نيرمين الفقي تكشف عن مواصفات فارس أحلامها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تحدثت الفنانة نرمين الفقي في حوار صريح وجرئي جدا عن العديد من تفاصيل حياتها الخاصة وكواليس مشوارها الفني مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة.

حلت نرمين الفقي ضيفة على برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، وكشفت رأيها في العديد من الأمور منها عمليات التجميل قائلة:" لم أقم بأي عمليات تجميل ولست ضد التجميل لكن ضد المبالغة والعبث في الجبهة حتى لو قالوا فيها تجاعيد".

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وأضافت نرمين الفقي:"هناك أشياء تستدعي إجراء التجميل لكني أرفض المبالغة وإننا كلنا نبقى شبه بعض ". وتابعت:"كيف أمثل ويكون وجهي متحجرا"، مؤكدة أن عمليات التجميل قد تسبب ذلك.

قالت الفنانة نيرمين الفقي، إنها لم تغب عن الساحة الفنية بكيفها، مؤكدة:"إنني غبت بسبب فترة مرض والدتي إضافة إلى أحداث الثورة ".

وأضافت نرمين الفقي:"رغبت فى أن أكون بجانب عائلتي ووالدتي لأنني ابنة وحيدة وهي مالهاتش غيري وانا ماليش غيرها".

وتابعت الفنانة نيرمين الفقي:"بعد وفاة والدتي عدت بعمل قوي في مسلسل "جبل الحلال " مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي اعتبره غول تمثيل"، مؤكدة أن هناك فنانين ونجوم في حياتنا يستحقون لقب النجم منهم محمود عبد العزيز.

وأشارت الفقي إلى أنه بعد جبل الحلال توقعت أن أكمل الفن ولكن للأسف الأعمال التي عرضت عليا مينفعش اشتغلها لأنها أدوار مرتبة ثالثة.

أكدت الفنانة نرمين الفقي أنها لم تقلق أبدا من تأخرها في الزواج حتى الآن مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى رؤية أولادها لكنها في ذات الوقت كانت حريصة على فكرة الانتقاء، معلقة: " قد ماما ماكنت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع " الانفصال " فاكنت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم ".

وأضافت نرمين الفقى أنها تقدم لها الكثير من العرسان، لكنها لم توافق، متابعة:"لو كنت حاطة الفلوس في دماغي كنت زماني اتجوزت مليارديرات".

وكشفت عن أهم المعايير التي لا يمكنها التنازل عنها في اختيارها للرجل بأن يكون نفس المستوى الثقافي والأسري، ولا يكون "سليط اللسان" كما أنها تتمنى أن يكون حنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة.

وأضافت: "بخلاف هذه المعايير لا يمكن أن أفكر في الارتباط ومش عاوزاه.. ومش خايفة من الزمن ولا الوحدة لإن ممكن الاختيار الغلط هو الي يتعبني ويأذيني ويكبرني في السن لان الحب رزق

ونوهت نرمين الفقي، إلى أن لديها صبر فى انتقاء أدوارها وذلك بناء على نصيحة أمها لها، حتى أنها لم تغير سيارتها إلا كل 12 عاما، قائلة: "غيرت العربية بعد ما ربنا كرمني بشغل في رمضان السنة دي".