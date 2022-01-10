حالته النفسية لم تكن على ما يرام ورئته تعمل بنسبة 40%.. طبيب وائل الإبراشي يكشف تفاصيل جديدة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الدكتور مجدي عبدالحميد، المدير الطبي لمستشفى زايد التخصصي، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإراشي قبل وفاته.

وقال عبدالحميد أنه اعتاد إرسال أطباء له في منزله أسبوعيًا للكشف عن تطورات حالته، خاصة أنه لم يكن يخرك من المنزل.

وتابع عبدالحميد، كانت اَخر زيارة الأسبوع الماضي، والأمور كانت كويسة ومكنش فيه تحسن قوي ومكنش بينزل خارج البيت، والرئة كانت بحاجة إلى عام أو عام ونصف لكي تتحسن”.

ولفت إلى أن حالته النفسية لم تكن على ما يرام بسبب ما يراه ويسمعه من شائعات عن وفاته منذ أن كان بالمستشفى، مشددًا على أن الرئة كانت الأكثر تضررًا من كورونا.

وأشار عبدالحميد، اليوم الأحد، إن الإبراشي غادر المستشفى يوم 28 مارس من العام الماضي، ولم يدخل إلى المستشفى مجددًا من حينها.

وأضاف: “الإبراشي خرج من المستشفى بنسبة تليف 2%، أي أن 40% من الحويصلات الهوائية للرئة هي التي تعمل بكفاءة والأمور كانت تسير بشكل جيد على أساس أن يعيش بجلسات أكسجين وأجهزة بحيث يتم زيادة كفاءة الـ40%، أو تقل نسبة الـ60% لكي يعيش بشكل طبيعي”.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة وائل الابراشي غدا عقب صلاة الظهر بمدينة شربين في محافظة الدقهلية.

إيمان الحصري تكشف تفاصيل اَخر مكالمة مع الإبراشي

نعت الإعلامية إيمان الحصري، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الحصري، عبر صفحتها الضخية على فيسبوك: “كنت لسة بكلمه من أيام وقالي أنه بقي كويس جدًا وخرج للبيت، وأنه اتبسط أوي واعتبرها بشرة خير لما شافني على الشاشة تاني، وأنه هو كمان راجع قريب إن شاء الله !!”.

تابعت الإعلامية إيمان الحصري: “صدمة كبيرة.. سبحان الله.. الله يرحمك يا رب”.

توفي منذ قليل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي عن عمر ناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أصيب بفيروس كورونا نهاية عام 2020.

ونرصد لكم تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي وائل الإبراشي، حيث مكث في منزله منذ شهر مارس الماضي بعد خروجه من المستشفى، وكانت رئتاه قد تضررتا بشكل بالغ وفشلت الرئة في وظائفها الأساسية تماما، كما ظل راقدا لا يتحرك إلا بجهاز تنفسي يصاحبه حتى تدهورت حالته الصحية، وحدثت بعض المضاعفات حتى رحل عن عالمنا اليوم الأحد.

وكشف مصدر مقرب أن الإبراشي كان يتابع العلاج في مستشفى تابع لجهة حكومية منذ شهور، وأنه بصحة جيدة ومستقرة لكن يخشى تداعيات وتطورات الفيروس.

وأكدت المصادر، أن الإعلامي وائل الإبراشي كان يتابع مع إشراف طبي كامل؛ خوفًا من تدهور حالته الصحية.

وأوضحت المصادر أن الإبراشي كان يستكمل علاجه من التليف الرئوي، وأن الأمر قد يستغرق فترة كبيرة للعلاج، ويتلقى كورسًا علاجيًا مكثفًا.

تفاصيل وفاة وائل الإبراشي

كشف أحد المصادر المقربة من الإعلامي وائل الإبراشي عن وفاته في منزله، بعد تعرضه لوعكة صحية قبل يومين.

وقال المصدر: ” وائل الإبراشي توفي منذ قليل في منزلة، موضحًا أنه تعرض لوعكة صحية منذ يومين، قائلًا: تعرض لتعب بسبب ضيق في التنفس.

وأشار إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي كان يتابع مع إشراف طبي كامل؛ تخوفًا من تدهور حالته الصحية، معقبًا: سيتم الإعلان عن موعد ومكان الجنازة بعد التشاور مع عائلته.

وفاة وائل الإبراشي

توفي الإعلامي وائل الإبراشي، قبل قليل، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا. ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان وصلاة الجنازة أو إقامة العزاء.. وغاب الإعلامي وائل الإبراشي عن الساحة الإعلامية؛ منذ ما يقرب من عام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل تحت ملاحظة الأطباء. وفي وقت سابق، كشفت مصادر، أن الإبراشي يتابع العلاج في مستشفى تابع لجهة حكومية منذ شهور، وأنه بصحة جيدة ومستقرة لكن يخشي تداعيات وتطورات الفيروس. وأكدت المصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي يتابع مع إشراف طبي كامل؛ خوفًا من تدهور حالته الصحية. وأوضحت المصادر أن الإبراشي كان يستكمل علاجه من التليف الرئوي، وأن الأمر قد يستغرق فترة كبيرة للعلاج، ويتلقى كورس علاجيًا مكثفًا. وكانت بداية رحلة معاناة الإعلامي وائل الإبراشي مع المرض عندما أعلن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ديسمبر الماضي، قائلا: منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك ليّ إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم. وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

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