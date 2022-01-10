إخلاء سبيل الممرضتين المتهمتين بالإهمال الطبى فى علاج والدة منة شلبى

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت نيابة الغردقة رئاسة المستشار محمد غالب رئيس النيابة، مساء اليوم الأحد، إخلاء سبيل ممرضتين بضمان محل إقامتهّن، واللاتي تم تحرير محضر إهمال طبي لهّن من قبل الفنانة منّه شلبي لإهمالهما في علاج والدتها بالجونة.

كانت حررت الفنانة منة شلبي محضرًا بدائرة قسم ثان الغردقة، ضد ممرضين يتبعّن شركة خدمات طيبة ويقمّن بعلاج والدتها في منتجع الجونة السياحي.

وقالت «منة» في المحضر الذي حمل رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، إن الممرضتين قامتا بعمل خدمات طبية ضارة لوالدتها واتهمتهما بالإهمال والتراخي في أداء عملهما، حيث كانتا تقومان بإجراء علاج لجرح غائر لدى والدتها وقاما بالتعامل الخاطئ تجاه الجرح مما تسبب في تأخر الحالة الصحية للمريضة.

وتعاملت أجهزة الأمن مع المحضر المحرر ضد المرضتين واللتين تعملان بإحدى شركات الخدمات الطبية التي تمتلك فرعًا داخل منتجع الجونة السياحي بالغردقة.

يذكر أن الفنانة منّه شلبي ووالدتها تقضيان فترة نقاهة وعلاج بمنزلهما الكائن بالجونة، وقامتا بإحضار الممرضتين للقيام بعملهما.