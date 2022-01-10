أحلام توجه رسالة لأمير الكويت وولي عهده بعد احتجازها في فندق (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة ​أحلام​ عن انزعجها الشديد لدى وصولها إلى ​الكويت​ لإحياء حفل زفاف في طيارتها الخاصة عندما تم إبلاغها لاحقاً أنه يتوجب عليها أن تبقى محجورة 72 ساعة أو 3 أيام قبل أن تتمكن من المغادرة.

وتوجهت أحلام في 3 مقاطع فيديو إلى متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي شارحة ما حصل معها بالتفصيل ووجهت نداء إلى أمير الكويت الشيخ نواف بن أحمد وولي عهده الشيخ ​مشعل الأحمد​ بهذا الخصوص.

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

وقالت أحلام في تعليقاتها على الفيديوهات:”هذه قصتي مع الحجر في الكويت، ليش أنا انحجز في حين إن فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم، الكويت دولة عدل وهذا خطابي لسمو الأمير الشيخ ​نواف الأحمد​ وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد ؟؟”.

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

وشرحت التفاصيل قائلة :”:إن الفنان القطري ​فهد الكبيسي​ وصل في نفس اليوم على متن الخطوط الجوية القطرية وحيا حفل زفاف ثم غادر في اليوم التالي”، متسائلة :”لماذا أحلام الإماراتية تنحجز في فندقها على الرغم من أنها خضعت للتلقيح ضد فيروس كورونا وأجرت الفحوص اللازمة وأنها لم تتبلغ حين وصولها إلى المطار بأمر فرض الحجر عليها بل لاحقاً”، وتساءلت :”لماذا فهد القطري يغادر في اليوم التالي بينما أحلام تحتجز؟ وختمت الفيديو طالبة جواباً على ندائها وتساؤلاتها”.

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

وتباينت التعليقات بين من رأي أن عليها أن تلتزم بشروط البلد وبين من تعاطف معها.

اقرأ أيضا

إخلاء سبيل الممرضتين المتهمتين بالإهمال الطبى فى علاج والدة منة شلبى

حالته النفسية لم تكن على ما يرام ورئته تعمل بنسبة 40%.. طبيب وائل الإبراشي يكشف تفاصيل جديدة

“كنت لسه بكلمه وقالي أنه كويس”.. إيمان الحصري تكشف تفاصيل اَخر مكالمة مع الإبراشي

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

تعرض لوعكة قبل يومين ورحل في منزله.. تفاصيل وفاة الإعلامي وائل الإبراشي