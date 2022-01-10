هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع زوجها

شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها، بصورة جديدة لها مع زوجها، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وكتبت من خلال صورتهما معلقة: (سعادتي..MY HAPPINESS ).
وأثارت الفنانة هاجر أحمد اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، بعدما شاركت متابعيها صورة من داخل المستشفى، وطالبت بالدعاء لها إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وترددت أنباء عن استكمال هاجر أحمد تصوير مشاهدها بمسلسل “إلا أنا” رغم إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين متابعيها.
وكشف مصطفى العوضي، المشرف العام على إنتاج مسلسل “إلا أنا”، وفقا لتصريحات “ET بالعربي”، أن هاجر قالت إنها مريضة منذ حوالي 10 أيام وطالبها بإرسال فحص الـ"pcr" من أجل مخاطبة قناة "dmc"، ولكنها لم تفعل.
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