زوجة يوسف الشريف تعلن إصابتها بفيروس كورونا



أعلنت الكاتبة والمؤلفة إنجي علاء، زوجة النجم يوسف الشريف، عن إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي، لتلقي بروتوكول العلاج الخاص به الموضوع من قبل وزارة الصحة المصرية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تمر من تلك الأزمة بسلام.

وكتبت «إنچي» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «إيجابي كورونا.. يا ريت أي حد أتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل.. وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء???? الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير».

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