طليق نيللي كريم يعلق على تصريحها: “كنت فاقدة الأمل في الرجالة.. حظي كان من أزبل لأزبل”

ابو ظبي - احمد الجزار - رد هاني أبو النجا، طليق الفنانة نيللي كريم، على تصريحات سابقة لها قالت فيها “كنت فاقدة الأمل في الرجالة.. حظي كان من أزبل لأزبل زي الـ”بكابورت”

وخلال استضافته في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، قال هاني أبو النجا: “أنا عارف التصريح كويس، وأنا مش مثالي وكل إنسان عنده غلطاته، وردي على التصريح ربنا يهنيها”.

وأضاف: “هي ليها تصريحات مختلفة طول الوقت، كان لها قبلها تصريح بتقول إن المذيعة ضغطت عليها عشان تقول الكلمتين اللي فاتوا، وفي الآخر أنا يهمني إنها تبقى كويسة”.

وتابع: “مقدرش أرد عليها بخطأ ثاني لسبب مهم جدا، أنا بنتي الكبيرة عندها 15 سنة والصغيرة 11 سنة تقريبا، وعايشين معايا بالتفاهم، والطرف الثاني شايف إن مصلحتهم هنا، لكن أنا مقدرش أرد على التفاصيل وأجاري الردود دي.”

كانت الفنانة نيللي كريم حلت ضيفة على حلقة من برنامج “نجاحهن” المذاع عبر قناة سكاي نيوز عربية، برفقة زوجها الحالي هشام عاشور، وقالت: “أنا كنت فاقدة الأمل في الرجالة، حظي كويس إني قابلت ناس كتير وحشة، كلهم الحمد الله طلعوا وحشين جدا، من أزبل لأزبل، عندنا في مصر مصطلح بكابورت.”

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