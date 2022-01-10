نجلاء بدر بعد إصابتها بالمتحور الجديد: 75% من الشعب عنده أوميكرون وفاكره دور برد (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة نجلاء بدر، تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بمتحور أوميكرون، حسبما أعلنت أمس الأحد.

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها أجرت تحليل رابيد تيست، وظهرت النتيجة إيجابية، مضيفة: 75% من الشعب عنده أوميكرون وفاكره دور برد، ليقاطعها الإعلامي سيد علي ضاحكا، قائلا: إحنا بنبالغ عشان منعملش هلع للناس.

وقالت نجلاء بدر خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيد علي عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الأحد، إن هناك فرقا شاسعا بين الإصابتين، حيث كانت الإصابة الأولى أشد، موضحة أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون تشبه نزلة البرد العادية، وبدأت معها بـ شكشكة في الأذن والحنجرة، والشعور برغبة في النوم بشكل متواصل.

واستطردت: “أول حاجة في الأعراض شكشكة في الحنجرة والودن مش احتقان، دي أعراض كانت عندي بالليل متأخر، وثاني يوم كنت نايمة طول اليوم نوم مش طبيعي. هو بيسبب خمول وبيخليك مش قادر تتحرك وراسك تقيلة.”

وتابعت: “ثاني يوم عملت رابيد تيست لإن كل الناس بتقول نتيجة تحليل بي سي آر بتطلع سلبية، والنتيجة لا تظهر في أول 3 أو 4 أيام، لكن تحليل رابيد تيست بيطلع في ساعتها، وطلعت نتيجتي إيجابية وبدأت العزل، وأنا كنت عازلة نفسي من يوم ما تعبت.

وأضافت أن حالتها الصحية جيدة، خاصة وأن أوميكرون لا يؤثر على الرئة، ولكنه يغير إنزيمات الجسم كله، مشيرة إلى أنها تلقت جرعتين من اللقاح وتم تأجيل تلقيها الجرعة المعززة بعد اكتشاف إصابتها بالمتحور الجديد.

وأكملت: “في علاج جديد 8 حبات أو 16 حبة في اليوم نزل مصر وتصنيع مصري، لكن أنا رافضة آخده لإن في عليه كلام ولغط”.

نجلاء بدر تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون

أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن إصابتها بفيروس كورونا أوميكرون المستجد وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت نجلاء بدر: “أنا جالي كورونا أوميكرون علشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول”.

وحذرت نجلاء متابعيها: “للمعلومة بس أوميكرون مش بيبان بالبي سي أر بيان بالرابيت تيست بس يالا بالشفاء لكل اللي عمل بي سي ار وطلع نيجاتيف”.

وعن أعراض المتحور الجديد، قالت: “أول أعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي شكشكة في الزو أو الودن و خمول ونوم وكده أنت شرفت كورونا اوميكرون مبروك يا روحي”.

من ناحية أخرى، حققت الفنانة نجلاء بدر نجاحا كبيرا من خلال حكاية “ويبقى الأثر” من مسلسل “إلا أنا”.

وحكاية “ويبقى الأثر” سيناريو وحوار أماني التونسي وإخراج أحمد يسري وبطولة نجلاء بدر ومصطفى درويش وإيناس كامل وكريم كوجاك وإلهام عبد البديع ومحمد التاجي ولطفي لبيب، وتناقش فكرة الاثر الإيجابي أو السلبي الذي يتركه الشخص وكيف يؤثر على الآخرين، وفكرة الأمان بالنسبة للأسرة.

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