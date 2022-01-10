تداول صورة لغرفة نوم محمد الأمين بدار الأيتام.. والمتهم: “اعتبرتهم زي بناتي”

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لغرفة نوم رجل الأعمال محمد الأمين المتهم بالاتجار بالبشر وهتك عرض الفتيات اليتيمات داخل دار «الأيدي الأمينة» المملوكة له، بعد أن نشر رامي الجبالي، مؤسس صفحة «أطفال مفقودة» على موقع «فيسبوك»، صورة للغرفة وتساءل هل دي غرفة نوم في دار رعاية الأيتام؟

زعم الجبالي، مقدم البلاغ في القضية: «متخيلين الأوضة دي كان بيحصل فيها إيه؟.. عايزين نعرف رئيس مجلس إدارة يعمل غرفة نوم لنفسه داخل دار رعاية ليه؟ وليه بينام في دار بنات أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع؟»، مطالبا بضرورة محاسبة موظفي وزارة التضامن المسؤول عن مراقبة تلك الجمعية.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال ضحايا جدد في قضية اتهام رجل الأعمال محمد الأمين بهتك عرض والتعدي الجنسي على فتيات قاصرات، وقدمت الأجهزة الأمنية تحريات في الواقعة التي تضمنت اصطحاب المتهم بعض الفتيات إلى فيلا الساحل الشمالي ودخل معهن في علاقات غير شرعية لمدة أسبوع.

أقوال محمد الأمين في التحقيقات

قال محمد الأمين أمام النيابة العامة، بعد القبض عليه «أنا بريء.. من كل التهم اسألوا دعاء حافظ مشرفة الدار، أنا كنت براعي ربنا في البنات في دار الأيتام، ولم أخطأ معهن، عاملتهم زي بناتي”.

وتابع «الأمين» أمام النيابة: «قدمت كل الدعم للفتيات اليتيمات ودخلتهم بيتي وقعدتهم مع ولادي ومراتي»، مضيفا أنه أسس هذه الدار على أمل أن يختم حياته بعمل الخيري.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح منطقة التجمع الخامس، أمس الأحد تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجهته له النيابة تهم الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات القاصرات داخل دار الأيتام.

رد أسرة محمد الأمين

وبعد 48 ساعة من قرار النيابة العامة بحبس الأمين 4 أيام على ذمة التحقيقات خرجت ابنته على موقع الفيس بوك، وكتبت: «أنت أعظم راجل في الدنيا يا بابا، يارب يحفظك لينا ولأحفادك ولجميع الناس اللي بتحبك ويا رب يجعل الخير اللي أنت عملته في ميزان حسناتك».

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