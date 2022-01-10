بعد عمرو ولميس وبسمة وهبة.. 3 إعلاميون عادوا من شرم الشيخ قبل انطلاق المنتدى لايجابية مسحتهم

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن 3 إعلاميين إصابتهم بفيروس كورونا مؤخرًا، وعادوا من شرم الشيخ بعدما توجهوا إليها للمشاركة في منتدى شباب العالم، وهم الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية دينا عبدالكريم، والإعلامية سمر نعيم.

وقال الدكتور محمد سعيد محفوظ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ساتابع منتدى الشباب بفخر على شاشة التليفزيون.. عدت من المطار بعد اكتشاف إيجابية مسحتي!”.

وكتبت الإعلامية سمر نعيم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “Tested positive at the airport

ايجابي كورونا.. علي قد ما زعلت علشان كان نفسي أحضر وأشارك في المنتدى، على قد ما أنا فخورة ببلدي جدا وبالتنظيم والإجراءات الاحترازية اللي معمولة علشان المحافظة على صحة الناس.. شكرًا لكل واحد بيشارك في العظمة دي وأكيد المنتدي في نسخته الرابعة هيكسر الدنيا زي ما اتعودنا”.

كما أصيبت الإعلامية والنائبة دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة على القناة الأولى للمرة الثانية بفيروس كورونا، ولم تتمكن من المشاركة في منتدى شباب العالم، وهي المرة الثانية التي تصاب فيها بفيروس كورونا.

من ناحيتها أعلنت الإعلامية بسمة وهبة أمس، إصابتها بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، وكتبت عبر صفحتها على موقع انستجرام: “سنتين بهرب وأجري وأستخبى من الفيروس الملعون، لكن الحذر لا يمنع القدر.. أصيبت بأوميكرون.. الحمد لله على كل حال يارب أعنا”.

كما سبقها إعلان الإعلامي عمرو أديب عن إصابته وزوجته الإعلامية مليس الحديدي بالفيروس.

اقرأ أيضا

طليق نيللي كريم يعلق على تصريحها: “كنت فاقدة الأمل في الرجالة.. حظي كان من أزبل لأزبل”

يوسف الحسيني باكيًا على الهواء: وائل الإبراشي ورطني في أسوأ حاجة ممكن أعملها في حياتي

نيللي كريم: كنت فاقدة الأمل في الرجالة.. حظي كان من أزبل لأزبل زي الـ”بكابورت” (فيديو)

أحلام توجه رسالة لأمير الكويت وولي عهده بعد احتجازها في فندق (فيديو)

حالته النفسية لم تكن على ما يرام ورئته تعمل بنسبة 40%.. طبيب وائل الإبراشي يكشف تفاصيل جديدة

إخلاء سبيل الممرضتين المتهمتين بالإهمال الطبى فى علاج والدة منة شلبى