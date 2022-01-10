بالفيديو.. آيتن عامر تقترب من المليون مشاهدة بـ أغنية ”وبناقص”

تمكنت أغنية وبناقص للفنانة آيتن عامر من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب .
حيث حققت الأغنية ما يزيد عن 700 الف مشاهدة ، لتحتل مركز متقدم فى القائمة التى تضم الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر .
“بناقص” لـ آيتن عامر، كلمات: تامر حسين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وإنتاج: لايف ستايلز ستوديوز، ومن إخراج: بتول عرفة.
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