تشييع جثمان وائل الإبراشي من مسجد الشيخ سالم بالدقهلية

تُشيَّع جنازة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، من مسجد الشيخ سالم بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، عقب صلاة الظهر.

وخرجت أسرة الإعلامي الراحل بالجثمان في السابعة صباحًا من المستشفى متجهة إلى مركز شربين بالدقهلية، حيث يوارى الجثمان الثرى في مسقط رأسه.

وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الشيخ سالم بمركز شربين الدقهلية، على أن يُقام العزاء في ميدان الشربيني بالمحافظة، ولم يتحدد بعد موعد أو مكان العزاء في القاهرة.

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس، عن عمر ناهز 58 عامًا، وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد أُصيب بفيروس كورونا، نهاية ديسمبر 2020، وخضع للعزل المنزلي على الفور، مع اتباع بروتوكول العلاج، إلى أنّ تدهورت حالته الصحية في أيامٍ قليلة، حتى قرر التوجه إلى المستشفى بشأن تلقي العلاج اللازم وإنقاذ الموقف، لاسيما أنّ رئته شهدت تدهورًا كبيرًا، وتأثرت سلبًا نتيجة كورونا.