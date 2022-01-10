تحرك جثمان وائل الإبراشي إلى مسقط رأسه بالدقهلية لصلاة الجنازة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - انطلق قبل قليل جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، منذ قليل، من أحد مستشفيات منطقة كوبري القبة إلى محافظة الدقهلية استعدادا لتشييعه بعد صلاة الظهر من مسجد الشيخ سيدي سالم بقريته في شربين.

ينتظر الأهالي استقبال الجثمان لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر اليوم الإثنين.

وقد قامت المحافظة بتنظيف الشوارع والطرق المجاوة للمسجد لاستقبال الجثمان وبدء مراسم تشييع الجنازة.

وعبر العديد من الإعلاميين عن حزنهم لرحيل وائل الإبراشي ومنهم عمرو أديب الذي كتب عبر حسابه بموقع تويتر أنه كان يتوقع عودته كل يوم لعمله الإعلامي ولم يكن يتخيل أنه سيرحل هكذا، مشيدا بإنجازات الإعلامي الراحل في مجال الإعلام وبما قدمه طيلة مسيرته.

فيما وصفت قصواء الخلالي الإعلامي الراحل بأنه صاحب علامة شهيرة مسجلة باسمه، وأنه أحد أذكى الإعلاميين المصريين وابن الدولة ورجل الدولة، كما وصفته قصواء بأنه الطيب والمهذب وصاحب اليد النظيفة.

فيما عبر الإعلامي نيشان عن صدمته لرحيل وائل الإبراشي ووصف الأمر بأنه خبر مفجع، أما جورج قرداحي كتب عقب وفاة وائل الإبراشي إن الأسرة الإعلامية في مصر والدول العربية في حداد على رحيله، ووصفه بأنه إنسان مميز، خلقًا وأدبًا وثقافة ووطنية.

رحلة وائل الإبراشي

وائل الإبراشي واحد من رواد الصحافة التليفزيونية صنع نجاحات كبيرة عبر شاشة قناة دريم وكانت البداية مع برنامج الحقيقة، ثم برنامج العاشرة مساء الذي ظل يقدمه لنحو ثماني سنوات كاملة خلفا للإعلامية منى الشاذلي التي رحلت عن البرنامج في عام 2012.

واستطاع الإبراشي أن يكسب رهان إدارة قناة دريم وقتها، وحافظ على النجاح الذي حققته منى الشاذلي في “العاشرة مساءً” بل إن البرنامج حقق شهرة ونجاحا زائدا في عهد الإبراشي وكان يصنف دائما بأنه واحد من أكثر ثلاثة برامج مشاهدة في مصر، حتى رحل الإبراشي عنه في 2018 وبرحيله توقفت دقات “العاشرة مساء”.

بعد الرحيل عن “دريم” انتقل الإبراشي لقناة on لتقدم برنامج “كل يوم” خلفا للإعلامي عمرو أديب، ولم يستمر الإبراشي في “كل يوم” أكثر من موسم واحد لينتقل بعدها لصنع تجربة جديدة وهو برنامج “التاسعة” على شاشة التلفزيون المصري وقدم البرنامج نجاحات كبيرة في غضون فترة قصيرة.

ورحل وائل الإبراشي عن عالمنا أمس الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت اكثر من عام، إذ أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2021 وعانى من مضاعفات الإصابة بالمرض بعد ذلك، وغاب عن المشهد الإعلامي حتى وافته المنية.

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