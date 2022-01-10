انهيار زوجة وائل الإبراشي بعد وصول جثمانه للمسجد لأداء الصلاة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - لم تتمالك سحر الإبراشي زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي نفسها لحظة نقل جثمانه إلى مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمسقط رأسه في محافظة الدقهلية لبدء الصلاة عليه.

انهارت زوجة الإعلامي الراحل باكية ولم تستطيع السير دون مساعدة من أصدقائها وأقاربها.

ويستعد أهالى قرية شربين مسقط رأس الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

واستقبل أهل القرية الجثمان قبل قليل، وقاموا بإدخاله المسجد لأداء صلاة الجناوة عقب صلاة الظهر

ودخل وائل الإبراشي المستشفى منذ أيام نتيجة مضاعفات صحية بعد رحلة علاج من كورونا استمرت لمدة عام ولكنه فارق الحياة أمس.

الجدير بالذكر أن وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2020، وخضع للعلاج بأحد المستشفيات، وعانى من بعض المضاعفات التي أدت إلى تأخر حالة رئتيه.

رحلة وائل الإبراشي

وائل الإبراشي واحد من رواد الصحافة التليفزيونية صنع نجاحات كبيرة عبر شاشة قناة دريم وكانت البداية مع برنامج الحقيقة، ثم برنامج العاشرة مساء الذي ظل يقدمه لنحو ثماني سنوات كاملة خلفا للإعلامية منى الشاذلي التي رحلت عن البرنامج في عام 2012.

واستطاع الإبراشي أن يكسب رهان إدارة قناة دريم وقتها، وحافظ على النجاح الذي حققته منى الشاذلي في “العاشرة مساءً” بل إن البرنامج حقق شهرة ونجاحا زائدا في عهد الإبراشي وكان يصنف دائما بأنه واحد من أكثر ثلاثة برامج مشاهدة في مصر، حتى رحل الإبراشي عنه في 2018 وبرحيله توقفت دقات “العاشرة مساء”.

بعد الرحيل عن “دريم” انتقل الإبراشي لقناة on لتقدم برنامج “كل يوم” خلفا للإعلامي عمرو أديب، ولم يستمر الإبراشي في “كل يوم” أكثر من موسم واحد لينتقل بعدها لصنع تجربة جديدة وهو برنامج “التاسعة” على شاشة التلفزيون المصري وقدم البرنامج نجاحات كبيرة في غضون فترة قصيرة.

ورحل وائل الإبراشي عن عالمنا أمس الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت اكثر من عام، إذ أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2021 وعانى من مضاعفات الإصابة بالمرض بعد ذلك، وغاب عن المشهد الإعلامي حتى وافته المنية.

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