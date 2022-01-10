King Richard يحقق للممثل ويل سميث أول جائزة جولدن جلوب

أقيم اليوم، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 79، بطريقة استثنائية شهدت غياب النجوم والمتعة ووصفت بأنها الأكثر غرابة في تاريخ هذا الحدث الفني الهام.

في عرض تقديمي هاديء وغير مذاع على التلفزيون أو الانترنت، أقامت رابطة هوليوود للصحافة حفلا متواضعا للإعلان عن الفائزين بجوائز جولدن جلوب عن الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأبرز هذا العام.

وحصد الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث جائزة أفضل ممثل في عمل درامي عن بطولة King Richard، الذي نال عنه إشادات واسعة.

حقق ويل سميث الذي يبلغ من العمر 53 عاما، نجاحا كبيرا مؤخرا بفيلمه الجديد King Richard ، الذي تدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز ولد فينوس وسيرينا ويليامز أساطير التنس، ودوره في نجاحهما وتحدي الصعوبات التي واجهتهما حتى أصبحا من مشاهير اللعبة المميزين.

شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية ونال إشادات واسعة، وحقق أكثر من 27 مليون دولار بعد طرحه في دور العرض العالمية نهاية نوفمبر الماضي.