ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية

كشفت مى أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا ونقله الى إحدى المستشفيات ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” . حيث نشرت مى صورة برفقة والدها عبد الرحمن أبو زهرة وعلقت عليها قائلة : " بابا حبيبي ادعوا له بالشفاء والعافية، وإنه يرده لينا بخير وسلام.. عنده كورونا بس الحمد لله حالته مستقرة". وكانت قد أعلنت سحر أبو زهرة ، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد ونقله للمستشفى. ونشرت سحر أبو زهرة صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "بابا إيجابي كورونا ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100٪؜". وأضافت: "أكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعًا بإذن الله لأنه حصل على ٣ جرعات تطعيم. أسألكم الدعاء له بالشفاء".

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