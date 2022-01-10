الإعلامية نوران عطالله تنفي شائعة وفاتها في حادث سيارة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - نفت الإعلامية نوران عطا الله الشائعة التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن وفاتها في حادث سير مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة.

وعلم “جوو 2 فن”، أن هناك لبس حدث بسبب تشابه الأسماء بين المذيعة والفتاة الراحلة.

وكان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إشارة من رئيس قطاع أكتوبر مفادها وقوع حادث بالقرب من ميدان جهينة ووجود متوفاة، وعلية الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث بقيادة الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد.

وبعمل المعاينة تبين أن اصطدام سيارتين إحداها قيادة فتاة تدعى نوران عطا الله بالمنطقة المشار إليها مع سيارة أخرى، مما أدى إلى مصرع الفتاة، وتحفظت الأجهزة الامنية على كاميرات المراقبة بالمنطقة بقيادة النقيب حسام عبد المنصف معاون مباحث الشيخ زايد، ونقل الجثة إلى المشرحة.

وتم الدفع باوناش التابعة للادارة العامة للمرور لرفع حطام الحادث من لتسيير حركة المرور مع انتداب لجنة فنية لفحص السيارتين وتحديد أسباب الحادث، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. والتصريح بالدفن.

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