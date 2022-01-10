بدأت بـ”السلام عليكم” ووصفت الشباب بمستقبل الكوكب.. كلمة نجمة لا كاسا دي بابيل في منتدى شباب العالم

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو بطلة مسلسل la casa de papel وصاحبة شخصية المحققة “راكيل”، في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

بدأت إيتزيار إيتونو كلمتها قائلة “السلام عليكم” وبعدها عبرت عن شعورها بالفخر والشرف لتواجدها ومشاركتها في المنتدى ووقوفها أمام شباب جاءوا من بلدان كثير ومختلفة.

وحكت أنها المرة الثانية التي تزور فيها مصر، زارتها من قبل عام 1995 وزارت الأماكن السياحية في القاهرة والأقصر قائلة “هذه الأرض لا يمكن أن تصدق ما بها من تراث تاريخي”.

وتحدثت عن دور الثقافة خاصة ما حدث بعد جائحة كورونا والتي ألزمت الجميع منازلهم، والدور الكبير الذي تقوم به الثقافة لنخرج من هذه الأزمة بمعنويات مرتفعة، وحكت أنها خلال فترة العزل المنزلي شاهدت العديد من المسلسلات والأفلام من دول مختلفة وهو ما يساعد على التواصل بين الشعوب، وكان سببا لتواجدها اليوم بعد نجاح مسلسلها la casa de papel.

وأضافت إيتزيار إيتونو – التي جسدت دور راكيل في المسلسل الإسباني الشهير: أنا هنا معكم لأتحدث عن هذه التجربة؛ الشباب هم مستقبل الكوكب؛ في أيديكم نضع عالمنا، وأتمنى أن تتقنوا ما تقوموا بعمله، فهذا سبب السعادة بالنسبة إلينا.. والتعليم يعتبر البوابة للمرور إلى سوق العمل، وأقول لكل هؤلاء الشباب الطريق إلى المستقبل يمر عبر التعليم.

وأختتمت كلامها معبرة عن سعادتها بوجودها ونقلت تحيات كل زملائها في المسلسل مؤكدين أن نجاح العمل كان بفضل الجمهور الذي أحبه ودعمه في كل مكان.

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