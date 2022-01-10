تكشف و لأول مرة : ما طلبه « وائل الإبراشي » في وصيته قبل لحظات من وفاته صدم الجميع !.. لن تصدق ماهو؟

الرياض - محمد الاطلسي - أماطت الإعلامية لبنى عسل عن تفاصيل آخر لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي، أثناء علاجه بالمستشفى، قبل وفاته بلحظات متأثرًا بفيروس كورونا ووصيته الأخير. الإعلامية لبنى عسل قالت: "كان إنسان وصديق وزميل وعشرة عمر على المستوى الإنساني، يمكن أنا شوفته واتكلمت معاه في الوقت اللي كان في المستشفى في الفترة الطويلة اللي كان فيها هناك، ووالدي الله يرحمه في الفترة دي كان موجود هناك ولما عرفت أن وائل كان في نفس الدور طلبت أني أطمن عليه وقتها قالولي إنه مش عايز يشوف حد ومش عايز يكلم حد وكان مدايق من الإشاعات والأخبار، لأنه كان كل شوية خبر يطلع بوفاته".

الإعلامية أوضحت: "كان من الصعب عليه وهو بيتعالج وبين أيدين ربنا في وقت قاسي يسمع خبر وفاته وهو في المستشفى على السرير، ودخلوا له وكنت واقفه بره على باب غرفته وسمعته وهو بيقول إنه مش عايز يشوف حد ولما عرف إني لبنى قالهم خليها تدخل، وقتها كان نفسي ادخل لأنه كان نفسه حد يقف جنبه وأننا نقف جنب بعض". وأكدت الإعلامية: "دخلت شفت وهو كان بطل ومقاتل بكل معنى الكلمة، يعني الوضع كان صعب أوي بجهاز تنفس والرئة تكاد تكون اتدمرت تمامًا لأن نسبة التليف فيها كانت عالية جدًا، وكان فاتح التليفزيون وبيفترج على البرامج قولتله ريح دماغك من المشاكل والأخبار وقالي هشوف وهرجع واشوف الأخبار، وكان مصر على الكلام". وأشارت إلى وصية الإبراشي الأخيرة قبل موته بلحظات بالقول : "قولتله تحب أقول للناس أي حاجة قالي لأ لا عايز حد يتكلم عني ولا حد يقول أخبار عني، ربنا يرحمه يارب، التوقيت كان صعب وهو عانى اتدمرت تمامًا والابتلاء والمرض بيبقى كفارة، الله يرحمه".

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