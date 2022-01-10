أو يونج سو أول ممثل كورى جنوبى يحصل على جائزة ”جولدن جلوب”

فاز الممثل الكوري الجنوبي «أو يونج سو» بجائزة جولدن جلوب، لأفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل " لعبة الحبار"، ليصبح بذلك أول ممثل كوري جنوبي يفوز بجائزة تمثيل في حفل جوائز أمريكي.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن يونج سو، 77 عاما، حصل على جائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد في التليفزيون عن دوره في المسلسل، وذلك خلال مراسم الحفل الذي تقيمه رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية.

ولعب «يونج سو» دور أكبر مشارك في لعبة الحبار، الذي يظهر أنه من يقوم بتنظيم هذه اللعبة المميتة، التي يقوم فيها أشخاص مديونون بمحاولة الفوز بجائزة مالية تقدر بـ6ر45 مليار وون (37.9 مليون دولار).

وتقدم «يونج سو» بالشكر للجماهير في أنحاء العالم، الذي أحبوا المسلسل الكوري الجنوبي، الذي أصبح أكثر محتوى أصلي نجاحا تنتجه نتفليكس.

وقال: "عقب علمي بهذه الأنباء، قلت لنفسي: أنت شخص جيد لأول مرة في حياتي"، مضيفًا: "أتمنى أن يعيش الجميع حياة سعيدة".