لاعبو نيجيريا يتوعدون المنتخب الوطني: “سنحبس محمد صلاح في قفص وعلى مصر أن تخاف مواجهتنا”

ابو ظبي - احمد الجزار - توعد مدافع منتخب نيجيريا ولاعب واتفورد ويليام تروست قائد المنتخب الوطني محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بأنه سيحاول منع جناح المنتخب الوطني بكل الطرق، من أجل عدم إحداث أي خطورة على مرمى النسور في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وقال ويليام في تصريحات لقناة «بي بي سي سبورتس» البريطانية : «سنعمل جاهدين من أجل إيقاف خطورة محمد صلاح لاعب ليفربول وإبعاده عن مرمانا».

وأضاف لاعب واتفورد:«سنحبس محمد صلاح في قفص، خاصةً أنه يؤدي أداءً مميزًا مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم، وجميعنا نعلم أنه اللاعب الأهم في منتخب مصر، ولكني أثق في قدرة منتخب النسور على إيقافه».

واختتم مدافع نيجيريا تصريحاته: «بطولة كأس الأمم الأفريقية مهمة، هناك سوء فهم من بعض الناس من أجل هذه البطولة، ولكنها لا تقل أهمية عن أمم أوروبا وكوبا أمريكا، ونرى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي هم المؤثرون مع فرقهم، وأن تشاهدهم جميعًا في بطولة واحدة هو أمر مثير، ويجعل البطولة مهمة».

كما تحدث النجم الدولي النيجيري زيدو سانوسي، مدافع فريق بورتو البرتغالي، عن المواجهة المرتقبة لمنتخب بلاده في أمم إفريقيا أمام منتخب مصر بالجولة الأولى لدور المجموعات، مشيرا إلى قدرته على إيقاف نجم الفراعنة وهداف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وقال سانونسي في تصريحات نشرتها شبكة “Complete Sports” النيجيرية: “نمتلك قدرات قوية للغاية وفريق موهوب وشاب، لذلك يجب على مصر أن تخاف من مواجهتنا”.

وواصل: “لقد لعب ضد محمد صلاح في مناسبتين هذا الموسم مع بورتو أمام ليفربول في دوري الأبطال، لذلك أرى أننا قادرين على إيقافه ومنع أي خطورة قد تحدث على مرمانا”.

وأضاف: “إذا نفذنا طريقة لعبنا بشكل صحيح سوف نتمكن من الفوز على المنتخب المصري، وسنأخذ كل شئ خطوة بخطوة حتى نصل إلى المباراة النهائية”.

ويلتقي المنتخب الوطني بمنتخب نيجيريا غدًا الثلاثاء ي 11 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة افتتاح المجموعة الرابعة، والتي تضم كلًا من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ضمن إطار مناسفات الجولة الأولى.

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