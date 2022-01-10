فنانة شهيرة تصاب بمرض نادر وتغسل دمها بالمستشفى .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي -

الفنانة عبير أحمد، سبق أن نشرت في «ستورى» عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» كشفت فيها خضوعها للعلاج، كما تحدثت في أكثر من مقطع فيديو مع جمهورها عن إجرائها ما وصفته بـ«غسيل دم»، موضحة: «أنه على الرغم من مرضها إلا أنها تحاول أن تعيش حياتها وتضع المكياج ومستحضرات العناية بالبشرة فالحياة لا تتوقف».

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ومرض الفنانة عبير أحمد كشفت عنه وعن معاناتها منه في تصريحات سابقة لها.

وكشفت الفنانة عبير أحمد، في لقاء تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية التابعة لدولة الكويت قبل عدة شهور عن تفاصيل مرضها قائلة: «كنت قاعدة في بيتنا أول يوم عيد الفطر جالي مرض نادر اسمه الوهن العضلي فسبحان الله إحنا في 2020 والطب لم يتوصل لسبب هذا المرض».

وتابعت: «المرض ده يؤدي إلى شبه شلل في النطق والحركة وكمان اتأخرت على ما تم تشخيص حالتي فاتبهدلت، هو غدة في الجسم تنقلب على الجسم تفرز مواد مضادة تهاجم الجسم»، مضيفة: «دخلت في سيستم علاج طويل واتحدد إن تتشال الغدة ولأنها موجودة بين القلب والرئة بدأت أخاف وعملت العملية والحمد لله طلعت منها سعيدة وبعد الجراحة جالي اتصال من الجراح أنهم اكتشفوا فيها ورمتين فحولوني مستشفى الأورام».

واستطردت: «وبدأت آخد علاج جلسات إشعاع على مدار خمس أسابيع ونص وجلسات الإشعاع كانت وقائية لأن المرض لم يصنف ككانسر ولكن اتمدد وممكن ينتشر».