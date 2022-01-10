محمد رمضان يغير اسم مسلسله الرمضاني من "مشوار لحد هناك" إلى "المشوار"

أعلن النجم محمد رمضان العنوان النهائي لمسلسله الذي كان عنوانه "مشوار لحد هناك" ليصبح العنوان الجديد "المشوار".

ونشر محمد رمضان صورة من كواليس مسلسل المشوار وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق محمد رمضان علي الصورة قائلا: "بسم الله توكلنا على الله المشوار مسلسل رمضان 2022 انتاج محمد السعدي وتأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين ثقة في الله نجاح رمضان يجمعنا.

وفي سياق آخر نجحت أغنية "متعودة" أحدث أغنيات النجم محمد رمضان والمطرب سولكينج نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من الوصول إلى 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" منذ طرحها من أربعة أيام.

وكان النجم محمد رمضان رد للمرة الثانية على أحد المشايخ العراقيين الذي نسب إليه تهمة تحطيم أخلاق الجمهور، بسبب حفله الأخير في مدينة بغداد العراقية.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو "للشيخ العراقي" من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا قائلا:" لكني لا أريد ذلك".

وكان الفنان محمد رمضان أحيا قبل أسابيع حفلا ضخما في العاصمة العراقية بغداد، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وحضرته أعداد غفيرة من الجمهور العراقي.

ويعد هذا الحفل، هو الأول لـ محمد رمضان في دولة العراق، وشهد الحفل، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا؛ من قبل محبيه في العراق.

وقدم "رمضان" باقة من أغانيه المختلفة التي أحبها الجمهور ومن أبرزهم "ثابت" و"نمبر وان" و"الملك" وغيرهم من الأغاني.