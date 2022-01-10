جهاد المحلاوي تشارك في «العيل» مع روبي وأحمد حلمي

تشارك الفنانة جهاد المحلاوي في الفيلم السينمائي الجديد "العيل"، الذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية، ويجسد بطولته النجوم روبي وأحمد حلمي.

وتجسد جهاد المحلاوي خلال الأحداث شخصية زوجة أحد الأصدقاء القدامى للفنان أحمد حلمي، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي مميز.

ويعمل مخرج العمل محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الإنتهاء من تصوير العمل الفني بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

وانتهى أحمد حلمي وباقي صناع فيلم "العيل" من تصوير أكثر من نصف مشاهد الفيلم تقريباً حتى الآن، حيث يظهر أحمد حلمي خلال الأحداث بشخصيتين، إحداهما يقدم خلالها دور مريض نفسي يقع في العديد من المشاكل في إطار كوميدي، بينما يجسد الفنان أحمد مالك أحد أبطال الفيلم أيضاً، دور صاحب شركة استثمارية، ويعمل لديه أحمد حلمي، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي بينهما.

تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله، مما يجعله يعيد التفكير في حياته مجدداً.

فيلم العيل، يشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد حلمي، عمرو عبد الجليل، والفنانة نسرين أمين، وروبى، وأحمد مالك، نور إيهاب وغيرهم، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

يشار إلى أن جهاد المحلاوي شاركت في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل كيد النسا، والأخ الكبير، وعيون القلب.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي كان فيلم خيال مآتة عام 2019، وشارك في بطولته النجوم منة شلبي، وحسن حسني، وعبدالرحمن أبو زهرة، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ورشوان توفيق، وإنعام سالوسة، ومحمود الليثي، وانتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.