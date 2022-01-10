إيرادات فيلم ”Spider-Man: No Way Home” تتخطى 1.5 مليار دولار

يواصل فيلم المغامرة والأكشن “Spider-Man: No Way Home” للنجم توم هولاند، كسر الأرقام القياسية لشباك التذاكر العالمي مع دخوله أسبوع العرض الثالث بصالات السينما.
بلغت إيرادات الفيلم الإجمالية 1.53 مليار دولار، حقق منهم 668 مليون دولار في أمريكا و867 مليونا في السوق الأجنبية؛ ليصبح ثامن أعلى فيلم حصداً للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر العالمي.
تدور أحداث الجزء الثالث بعد أن صار بيتر باركر متهمًا بقتل ماستريو ونشر الفوضى في المدينة، يلجأ الأخير إلى دكتور سترينج في محاولة للعودة بالزمن ومحو ما حدث، وخلال ذلك يجد باركر نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم أخرى.
يشارك في بطولة الفيلم كل من: توم هولاند، زندايا، جون فافرو، جاكوب باتالون، ماريسا تومي، بنديكت كومبرباتش، ومن إخراج جون واتس، وتأليف كريس ماكينا وإريك سومرز.
صدر الجزء الثاني من السلسلة قبل عامين، وتجاوزت إيراداته حاجز المليار دولار عالميا، ليصبح المشروع الأكثر ربحًا في تاريخ استديوهات "سوني"، متفوقًا على فيلم "Skyfall" للنجم دانيال كريج، والذي ظل متصدرًا قائمة إيرادات الشركة طيلة 7 سنوات.
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