طبيب وائل الإبراشي يكشف حقيقة تعرضه لخطأ طبي وسبب سوء حالته النفسية ودخوله العناية

ابو ظبي - احمد الجزار - أوضح مجدي عبدالحميد الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي أن حالته النفسية كانت سيئة بسبب شائعات وفاته التي انتشرت قبل رحيله عن عالمنا مساء أمس.

قال الطبيب مجدي عبد الحميد في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحدث اليوم” أن وائل الإبراشي دخل المستشفى في حالة سيئة وتم نقله للرعاية المركزة حتى استقرت الحالة

وعن حالته الصحية قال أن الرئة تضررت ونسبة التليف وصلت ل60%

وتابع قائلًا “هو دخل الرعاية والحالة مكنتش حلوة خالص وبدأ يتحسن معانا وخرج بنسبة تليف في الرئة 60% ودة من أثر الكورونا واعتمدنا على النسبة اللي شغالة ال40% وكنا بنتابع معاه وخرج”

وأضاف “لما كان قاعد الحالة النفسية مكنتش حلوة لأن الأخوة الأعداء كانوا بينزلوا أخبار أنه توفى ونقيب الإعلاميين كلمني واطمن عليه”

وعن وجود خطأ طبي قال “مفيش خطأ طبي نقدر نتحكم فيه دلوقتي ومقدرش اخد عيان من غير ما اخد التحاليل الازمة واعالجه على أنه كورونا”.

وأجاب على سؤال حول علاجه في البداية أنه ليس كورونا قال “ممكن تقول كدة هو كان بيتعالج على حسب الاعراض ولما الدنيا تطورت اتبعت على المستشفى بس حتى لو كان في خطأ طبي هيبقى بسيط لانه لما جيه اتحسن لكن الخطأ الطبي التصليح بتاعها كان هيبقى مستحيل”

وأكد على أهمية الحالة النفسية لمرضى كورونا وبعد تعافيهم وأوضح أن الأطباء النفسيين تم اشراكهم في بروتوكول علاج مرضى كورونا

وعن السبب الرئيسي للوفاة قال “ممكن يحصل فشل في التنفس أو جلطة رئوية لأنه خرج على جهاز تنفس وعلاج والدكاترة كانوا بيعدوا عليه اسبوعيًا”.

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