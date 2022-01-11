عمر خورشيد يتعرض لحادث سير بعد اختلال عجلة القيادة ويعلق

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان عمر خورشيد عن تعرضه لحادث سير وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كتب خورشيد “طيب أنا عملت حادثة بالعربية الحمدالله والنبي اللي بيدعيلي يركز إن الدعوة مش على”

وقال خورشيد في تصريحات صحفية: ” إنه تعرض لحادث سير قبل ساعات قليلة من الآن، وذلك بسبب عجلة القيادة، وذلك أمام ورشة تصليح السيارات، وعلى الفور تم التعامل مع الأمر، مطمئنًا جمهوره على صحته.”.

يذكر أن عمر خورشيد حل ضيفًا على الفنانة منال سلامة في برنامج “الكلام الحلو” وتحدث عن آرائه التي يقوم بنشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي وقال أن دور الفنان هو قيادة الأمة من الظلام إلي النور ومن حقه لفت الأنظار لكل فعل خاطئ.

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