كريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ وكتب كريم محمود عبد العزيز عبر صفحته على موقع "فيس بوك" : الغزالة positive ، وذلك في إشارة منه الي إيجابية مسحة فيروس كورونا واصابته بالمرض.

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