غدًا.. عرض خاص لفيلم ”قمر 14” بأحد سينمات أكتوبر بحضور أبطاله

يحتفل فريق عمل فيلم "قمر 14" بالعرض الخاص غدًا الأربعاء داخل أحد سينمات أكتوبر بحضور أبطاله وعدد من الصحفيين والقنوات الفضائية، ومن المقرر طرح الفيلم فى السينمات الخميس المقبل.
وينافس فيلم "قمر 14" فى موسم منتصف العام، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة، الحكاية الأولى تضم كلا من الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.
بينما الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران. وإنتاج أحمد السبكى.
ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.
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