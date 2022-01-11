زلزال بقوة 6.6 يشعر به سكان القاهرة.. والبحوث الفلكية: من المتوقع أن يحدث له توابع (تفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - ضرب زلزال بقوة 6.3 جزيرة قبرص، صباح اليوم الثلاثاء، شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، في الثالثة و7 دقائق فجرا.

وقال مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق كيلومترين، وشعرت مناطق في السواحل المصرية بالزلزال القوي.

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطاته سجلت هزة أرضية في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من محافظة دمياطـ

وشعر بالزلزال الذي استمر لثوان، سكان بعض المحافظات المصرية، وخصوصا في العاصمة القاهرة والجيزة بجانب أخرى في الشمال والدلتا.

وردا على سؤال توابع قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته على فيسبوك، إنه متوقع حدوث توابع للزلازل قبرص الذي حدث اليوم، متابعًا: ستكون أقل من قوة الزلزال الرئيسي.

وقال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه جاري قراءة قوة الزلازل من جميع مراكز رصد الزلازل داخل الجمهورية وفي الدول المجاورة والتعرف علي حيثيه الزلازل .

وتشهد منطقة شرق المتوسط عدة زلازل خلال الأسابيع الماضية فقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رصد زلزال قبيل نهاية أكتوبر الماضي، بلغت قوته 3.9 على من مقياس ريختر وشدد المركز أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة.

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