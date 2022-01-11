بعد عودتها لعملها.. معلمة المنصورة: أعترف بأنني أخطأت وطريقة رقصي كانت مستفزة وفكرت بالانتحار

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت معلمة الدقهلية، إن أول مرة شاهدت فيها الفيديو الخاص بالواقعة من السوشيال ميديا، وكانت صدمة كبيرة لى وحدثت مواقف فى المنزل لم أستطع الإفصاح عنها.

وأضافت، أنها لم تكن مشهورة أو تعتاد على وجود صورها على وسائل التواصل الاجتماعى، ففوجئت بوجود فيديو لى ومهاجمة كبيرة جدا تسببت فى عواقب شديدة لدرجة أننى كنت سأنتحر من كلام الناس، مؤكدة أنها تنتسب إلى وزارة التربية والتعليم، ومن قام بنشر هذا الفيديو لمدرسة تتبع هذه الوزارة فهى إساءة للمكان .

وكانت قد أكدت أنها لو خرجت فى رحلة مرة أخرى سوف تلتزم الصمت ولن ترقص، مشيرة إلى أنها متفقة مع أصحاب الرد بأن الحرية الشخصية فى المنزل وليست أمام الناس، مضيفة أن أسرتها كانت داعمة لها، ووقفت بجانبها بعد تفهم الموقف.

وتابعت: سامحوني أنا غلطت وكنت بعيط كتير أوي.. وهرجع وأقف على رجلي وأذاكر لابني وأتجاوز الأزمة اللي حصلت، وحرمت أطلع رحلات تاني.. وطريقة رقصي بالفعل كانت مستفزة.

وتابعت: زمايلي في المدرسة وقفوا جنبي في أزمتي، وهروح لنهاد أبو القمصان القاهرة قريب وبوجه الشكر لها ولوزير التعليم طارق شوقي.

عودة مُعلمة المنصورة لعملها السابق

وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة داليا الإتربي عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أنه تقرر عودة مُعلمة المنصورة لعملها السابق بشكل رسمي.

وأضافت الإتربي، أن المعلمة عادت لعملها بنظام التطوع في نفس المدرسة، حتى يأتي دورها في التعيين، مؤكدة أنها تواصلت معها وأخبرتها بالقرار.

وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية أن الدكتورة أمينة شلبي مقرر فرع المجلس بالدقهلية، كلفتها بالتواصل مع المُعلمة لمساندتها خلال أزمتها، وتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم للتدخل وحل أزمة عملها، كما سيتم دعمها من خلال مكتب الشكاوى.

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