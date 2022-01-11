نقل عبدالرحمن أبو زهرة للعناية المركزة بعد إصابته بـ”كورونا”.. وابنه: الحالة غير مطمئنة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف أحمد نجل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة عن نقله للعناية المركزة بمستشفى العزل بالعجوزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف «أبوزهرة»: «والدي متواجد حاليا في العناية المركزة تحت العلاج، ومازالت الحالة الصحية غير مستقرة، وبها بعض المشاكل، ويحصل على جرعات مكثفة من العلاج تجعله دائما نائم، وذلك وفقًا لـ”المصري اليوم”.

وتابع: «لا أستطيع التواصل معه بسبب نومه بشكل مستمر، وجاء تشخيص الفريق الطبي المشرف على علاجه غير مطمئن الليلة».

وكان عبدالرحمن أبوزهرة يعاني من عدة أعراض هي سخونة شديدة وسعال ونهجان مستمر وصعوبة في التنفس.

وظهر أبوزهرة مؤخرا كضيف شرف في مسلسل موضوع عائلي، إلى جانب الفنان ماجد الكدواني، رنا رئيس إخراج أحمد الجندي.

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اسمه بالكامل عبد الرحمن عبد الرحمن محمود أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959

أول عمل مسرحي له كان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرح منها (أقوى من الزمن، قريب وغريب).

لمع تلفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري).

على صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزأيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية.

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